Ürdün'den Gazze'ye Yardım Uçuşu

ZERKA, 30 Ocak (Xinhua) -- İnsani yardım malzemeleriyle yüklü bir Ürdün askeri helikopteri, Ürdün'ün Zerka kentindeki Kral 2. Abdullah Hava Üssü'nden Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor, 29 Ocak 2025.
Ürdün, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırma çabaları kapsamında çarşamba günü 16 yardım helikopteri daha gönderdi. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
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