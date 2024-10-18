Ürdün'den Gelen Silahlı Grupla Çatışma

Ürdün'den İsrail tarafına geçtikleri ve silahlı oldukları iddia edilen 2 kişinin İsrail askeriyle girdikleri çatışmada öldüğü bildirildi.
Ordundan yapılan açıklamada, Ürdün'den bir grup silahlı kişinin İsrail tarafına geçtiği belirtildi.
Bölgedeki İsrail askerleriyle çatışmaya giren gruptan 2 kişinin öldüğü ifade edildi.
Çatışmaya giren bir kişinin ise kaçtığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, bölge halkına talimatlara uyma çağrısı yapıldı.
Ürdün ordusu üniforması iddiası
Öte yandan İsrail basını, çatışmada ölen 2 kişinin Ürdün ordusuna ait üniforma giydiğini iddia etti.
Haberde ayrıca, çıkan çatışmada 2 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
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