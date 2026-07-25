Ürdün'den İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail'e Sert Kınama

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Ürdün Dışişleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli saldırılarını kınadı, sorumluluk Tel Aviv'de dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik tırmanan saldırılarını kınayarak, bu ihlallerin "İsrail'in aşırılık yanlısı politikasının bir uzantısı" olduğunu ve tüm sorumluluğun Tel Aviv'e ait olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Filistin köylerini hedef alan, evlerin, tarım arazilerinin ve araçların yakılması ile çok sayıda ağacın sökülmesini içeren saldırılar, "Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik gaspçı terörünün tırmanması" olarak değerlendirildi.

Söz konusu saldırıların kınandığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı politikalarının ve yasa dışı uygulamalarının bir uzantısı olan bu eylemler, aşırılık ile şiddeti beslemekte ve iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanması fırsatlarını baltalamaktadır." denildi.

Filistin halkına ve işgal altındaki topraklara yönelik devam eden saldırı ve suçlardan "işgalci güç" sıfatıyla İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırılarını durdurmaya, faillerden hesap sormaya ve cezasız kalmamalarını sağlamaya zorlanması gerektiği vurgulandı.

Bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasının, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen devletini kurma yönündeki meşru haklarının karşılanmasına bağlı olduğu altı çizildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenledikleri saldırıda 8 Filistinli yaralanmıştı.

Diğer taraftan İsrail askerlerinin, Nablus kentine bağlı Tel beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'daki kent, köy ve beldelere düzenlediği baskınlarda en az 70 Filistinliyi gözaltına aldığı ve Tel beldesini kuşatmaya devam ettiği bildirilmişti.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün, Nablus'ta 4 Filistinlinin ölümüne neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından, "Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması" talimatını vermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

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