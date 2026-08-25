Ürdün'den İsrail'e UNRWA Tepkisi - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail'e UNRWA Tepkisi

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Ürdün, İsrail'in UNRWA'nın Kalendiya Eğitim Merkezine baskınını kınayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Kalendiya Eğitim Merkezine baskın düzenleyerek merkezi boşaltmasını kınadı ve söz konusu adımın "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunu bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "UNRWA'yı hedef alma, kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kısıtlama ve ajansın hayati rolünü sınırlandırmaya yönelik sistematik kampanyasının" sürdürülmesinin kesin şekilde reddedildiği ve şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in son adımının "uluslararası hukukun açık ihlali ve Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarının dokunulmazlık ve ayrıcalıklarının ihlali" olduğu ifade edildi.

İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukuka ve Ekim 2025'te Uluslararası Adalet Divanı tarafından yayımlanan danışma görüşüne açıkça aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu görüşte İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere bölgelerde UNRWA'nın faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğünün teyit edildiği kaydedildi.

İsrail'in söz konusu uygulamalarının işgal altındaki Batı Şeria'daki "yasa dışı politika ve uygulamalarının devamı" niteliğinde olduğu aktarılan açıklamada, bu adımların UNRWA'nın varlığını ve Filistinli mültecilerin uluslararası hukuk uyarınca geri dönüş ve tazminat hakkını teyit eden sembolik rolünü hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, hayati ve ikame edilemez hizmetler sunan kurumların hedef alınmasının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

Uluslararası topluma "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme" çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in kararlarına karşı çıkılması ve UNRWA'nın Birleşmiş Milletler tarafından verilen görev doğrultusunda hizmetlerini sürdürebilmesi için gerekli siyasi ve mali desteğin sağlanması istendi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'e UNRWA Tepkisi - Son Dakika

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