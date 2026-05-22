Ürdün'den Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ürdün'den Mescid-i Aksa'ya Kınama

22.05.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları 'kabul edilemez provokasyon' olarak kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kurbanlarla baskın düzenleme girişimini kınayarak, "kabul edilemez ve sorumsuz bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının ve provokatif uygulamalarının sürmesinin, son olarak da Aksa'nın avlularından birine kurban sokularak kutsiyetinin ihlal edilmeye çalışılmasının" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu girişimin uluslararası hukukun açık ihlali, Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik saldırı ve "kabul edilemez sorumsuz bir davranış" olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir egemenliği bulunmadığı vurgulanarak, Kudüs'teki mevcut tarihi ve hukuki statüyü ihlal eden baskın ve provokatif uygulamaların reddedildiği dile getirildi.

"İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı kirletme girişimi kabul edilemez bir provokasyondur." denilen açıklamada ayrıca, İsrail'in işgalci güç olarak Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölmeye yönelik yeni fiili durumlar oluşturma girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.

Uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, İsrail'in Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlal ve yasa dışı uygulamalarını durdurması için net bir uluslararası tutum sergilenmesi istendi.

Söz konusu uygulamaların "İsrail'deki aşırı sağ hükümetin Batı Şeria'daki tehlikeli tırmandırma ve yasa dışı tek taraflı uygulamaları sürdürme politikasının devamı" olduğu belirtilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tamamının, 144 dönümlük alanıyla yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Kutsallar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin, Mescid-i Aksa'nın tüm işlerinden ve girişlerin düzenlenmesinden sorumlu tek yetkili kurum olduğu yinelendi.

-Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden Aksa muhafızlarına saldırı

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi inancına göre kurban olarak sunmak üzere ekmek taşıyan 9 İsraillinin Mescid-i Aksa muhafızlarına saldırdıktan sonra zorla Aksa'ya girdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, İsraillilerin Kubbetü's Sahra avlusuna kadar ulaştığı ifade edilerek, "olayın 1967'de Kudüs'ün işgalinden bu yana bir ilk ve tehlikeli emsal" olduğu vurgulanmıştı.

Uluslararası hukuka göre Kudüs'teki kutsal mekanların İsrail işgalinden önceki son yerel hamisi kabul edilen Ürdün, 1994 yılında İsrail ile imzaladığı "Vadi Araba Barış Anlaşması" kapsamında Kudüs'teki dini işlerde gözetim hakkını koruyor.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında 2013'te imzalanan anlaşma da Ürdün'e Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde "koruyuculuk ve savunma" yetkisi tanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:24
Ankara’yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 00:37:24. #7.12#
SON DAKİKA: Ürdün'den Mescid-i Aksa'ya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.