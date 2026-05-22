Ürdün'den Mescid-i Aksa'ya Kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kurbanlarla baskın düzenleme girişimini kınayarak, "kabul edilemez ve sorumsuz bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının ve provokatif uygulamalarının sürmesinin, son olarak da Aksa'nın avlularından birine kurban sokularak kutsiyetinin ihlal edilmeye çalışılmasının" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu girişimin uluslararası hukukun açık ihlali, Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik saldırı ve "kabul edilemez sorumsuz bir davranış" olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir egemenliği bulunmadığı vurgulanarak, Kudüs'teki mevcut tarihi ve hukuki statüyü ihlal eden baskın ve provokatif uygulamaların reddedildiği dile getirildi.

"İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı kirletme girişimi kabul edilemez bir provokasyondur." denilen açıklamada ayrıca, İsrail'in işgalci güç olarak Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölmeye yönelik yeni fiili durumlar oluşturma girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.

Uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, İsrail'in Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlal ve yasa dışı uygulamalarını durdurması için net bir uluslararası tutum sergilenmesi istendi.

Söz konusu uygulamaların "İsrail'deki aşırı sağ hükümetin Batı Şeria'daki tehlikeli tırmandırma ve yasa dışı tek taraflı uygulamaları sürdürme politikasının devamı" olduğu belirtilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tamamının, 144 dönümlük alanıyla yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Kutsallar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin, Mescid-i Aksa'nın tüm işlerinden ve girişlerin düzenlenmesinden sorumlu tek yetkili kurum olduğu yinelendi.

-Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden Aksa muhafızlarına saldırı

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi inancına göre kurban olarak sunmak üzere ekmek taşıyan 9 İsraillinin Mescid-i Aksa muhafızlarına saldırdıktan sonra zorla Aksa'ya girdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, İsraillilerin Kubbetü's Sahra avlusuna kadar ulaştığı ifade edilerek, "olayın 1967'de Kudüs'ün işgalinden bu yana bir ilk ve tehlikeli emsal" olduğu vurgulanmıştı.

Uluslararası hukuka göre Kudüs'teki kutsal mekanların İsrail işgalinden önceki son yerel hamisi kabul edilen Ürdün, 1994 yılında İsrail ile imzaladığı "Vadi Araba Barış Anlaşması" kapsamında Kudüs'teki dini işlerde gözetim hakkını koruyor.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında 2013'te imzalanan anlaşma da Ürdün'e Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde "koruyuculuk ve savunma" yetkisi tanıyor.