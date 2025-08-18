Ürdün'den Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
Ürdün'den Netanyahu'ya Tepki

18.08.2025 17:25
Ürdün, Netanyahu'nun Batı Şeria'daki yasa dışı ziyaretini uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı.

Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklara kurulan yasa dışı Ofra yerleşim yerine provokatif ziyaretinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun söz konusu ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu'nun açıklamalarının ve Batı Şeria'daki yerleşim birimine ziyaretin, "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve iki devletli çözümü destekleyen uluslararası iradeye meydan okuma" olduğu ifade edildi.

"İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin olmadığı" vurgulanan açıklamada, Ürdün'ün, Tel Aviv hükümetinin aşırılık yanlısı provokatif açıklamaları ve eylemlerini şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da yeni olguları dayatmayı amaçlayan tek taraflı, yasa dışı faaliyetlerinin şiddet ve çatışma döngülerini teşvik ettiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu adımları kınayan net bir uluslararası tutumun gerekliliği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma "yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmenin yanı sıra İsrail ile aşırılık yanlısı hükümetini, Gazze'ye saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışı ve yetkililerinin provokatif açıklamalarını durdurmaya zorlaması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması, kendi ulusal topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurma yönündeki meşru haklarının yerine getirilmesi, aleyhlerinde işlenen suçların durdurulması ve faillerinden hesap sorulması gerektiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklara kurulan yasa dışı Ofra yerleşim yerine provokatif ziyarette bulunmuştu.

Filistin Devleti'nin kurulmasını engellediklerini ileri süren Netanyahu, söz konusu yasa dışı yerleşim yerine 25 yıl önce gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatmıştı.

Filistin Devleti'nin kurulması konusunda İsrail'e uluslararası baskılar yapıldığını savunan Netanyahu, "İçeriden baskılar, dışarıdan baskılar, bizi buradan söküp bir Filistin Devleti kurmak isteyen bir dizi Amerikan Başkanı. Birlikte dimdik durduk. Nesillerdir verdiğimiz sözü tuttuk." demişti.

Kaynak: AA

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
