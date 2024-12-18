Ürdün'den Şam'a Uçuş Planları - Son Dakika
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Ürdün'den Şam'a Uçuş Planları

Ürdün, Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak Şam'a uçuşları yakın zamanda başlatmayı hedefliyor.

18.12.2024 18:46
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Ürdün Sivil Havacılık Kurumu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrasında, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların başlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Ürdün Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Mestev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ürdün'den Suriye'ye uçuşları "yakında" başlatma niyetinde olduklarını belirterek, bunun zamanının havaalanının uçuşlara hazırlanmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Şam Havalimanı'na uçuş düzenleme talebinde bulunduğunu aktaran Mestev hava trafiğinin tekrar başlamasının aynı zamanda Suriye hava sahasının güvenliğiyle de bağlantılı olduğunu, uçuşların tüm teknik ve lojistik konuların onaylanmasının ardından gerçekleşeceğini kaydetti.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Rejim karşıtı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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