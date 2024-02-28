Ürdün Dışişleri Bakanı: 7 Ekim olayları İsrail'in tutum ve davranışları sonucu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün Dışişleri Bakanı: 7 Ekim olayları İsrail'in tutum ve davranışları sonucu ortaya çıktı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in tutum ve davranışları sonucu 7 Ekim olaylarının meydana geldiğini belirtti. Safedi, İsrail'in Filistinlilere yönelik tutum ve davranışlarına işaret ederek, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Gazze'deki durumu felaket olarak nitelendirerek, Gazze'nin ihtiyaçlarına dikkat çekti ve İsrailli esirlerin durumuna değindi. Schallenberg, Avusturya'nın UNRWA'ya olan desteğini sürdürdüğünü ancak inceleme gerektiğini vurguladı.

28.02.2024 23:15  Güncelleme: 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 7 Ekim olaylarının durup dururken başlamadığını belirterek, bunun İsrail'in tutum ve davranışları sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Safedi, Amman'ı ziyaret eden Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Safedi, "Hatırlamamız gereken 7 Ekim'in boşuna olmadığıdır, üst üste biriken şeyler var." diyerek, İsrail'in Filistinlilere yönelik tutum ve davranışlarına işaret etti.

Ürdün'ün önceliğinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması olduğunu dile getiren Safedi, "Bu saldırı kesinlikle güvenlik ve selamet getirmeyecektir. Çekişme ve tırmanışı daha da artıracaktır. Dolayısıyla bunun durması, mümkün olan en hızlı şekilde durdurulması için uluslararası toplumun çalışması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail ile herhangi bir iletişimin olup olmadığına ilişkin soruya Safedi, "İsrailli mevkidaşım ile iletişim yok." şeklinde cevap verdi.

Avusturya Dışişleri Schallenberg ise Gazze Şeridi'nde durumun bir felaket olduğunu belirterek, Gazze'nin kendilerine ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Filistin halkının çektiği sıkıntılara göz yummanın doğru olmadığını dile getiren Schallenberg, Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlere de değindi.

Schallenberg, Gazze'de tutulan İsraillilerin olmasından dolayı İsraillilerin travma yaşadığını belirterek, "Tel Aviv'i ziyaret ediyordum. Şu ana kadar aralarında bir de iki çocuk babası Avusturyalının olduğu 130 esir bulunması İsrailliler üzerinde travma oldu." dedi.

Ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) olan desteğine ilişkin Schallenberg, "Destek için verdiğimiz paraları geri çekmedik ancak, inceleme gerektiğini söyledik ve BM'ye bağlı kurumların şüphelerin üstünde olduğunu vurguladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Avusturya, Filistin, İsrail, Ürdün, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı: 7 Ekim olayları İsrail'in tutum ve davranışları sonucu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 23:34:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ürdün Dışişleri Bakanı: 7 Ekim olayları İsrail'in tutum ve davranışları sonucu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement