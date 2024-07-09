Ürdün Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Danışmanı ile İsrail'in saldırılarını görüştü

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kıdemli Danışmanı Anne-Claire Legendre ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurma ve insani felaketi sona erdirme çabalarını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Legendre ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve yol açtığı insani felakete son vermek için gösterilen çabaların yanı sıra iki devletli çözümün uygulanması yoluyla adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için etkili bir uluslararası çabanın başlatılmasının yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un haziran ayında Paris'te düzenlediği, Gazze'de devam eden tehlikeli gelişmeler ile felaket niteliğindeki insani duruma odaklanılan toplantının sonuçları da gözden geçirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Legendre'nin Ürdün'e ne zaman geldiği ve ziyaretinin kaç gün süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.