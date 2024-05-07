Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, ateşkes müzakerelerine fırsat vermek yerine yardımı kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, ateşkes müzakerelerine fırsat vermek yerine yardımı kapattı

Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, ateşkes müzakerelerine fırsat vermek yerine yardımı kapattı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için devam eden müzakerelere fırsat vermek yerine, Refah Sınır Kapısı'nı işgal ederek yardıma kapattığını söyledi. Safedi, İsrail hükümetinin Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin ve açlık çeken Gazzelilere insani yardımı durdurmasının yeni bir katliam tehdidi taşıdığını belirtti. Ürdün Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni hemen harekete geçmeye çağırdı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gerçek sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı. Hamas'ın ateşkes önerisini onaylamasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli öldü ve sivil altyapı tahrip edildi.

07.05.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için devam eden müzakerelere fırsat vermek yerine, Refah Sınır Kapısı'nı işgal ederek yardıma kapattığını söyledi.

Safedi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "İsrail hükümeti, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesle ilgili müzakerelere şans vermek yerine Refah Sınır Kapısı'nı işgal etti ve açlık çeken Gazzelilere insani yardıma kapattı. Refah'a saldırısı yeni bir katliam tehdidini taşıyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) "kararlı şekilde hemen harekete geçmeye" çağıran Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "gerçek sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğine" dikkati çekti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Hükümet, İsrail, Gazze, Ürdün, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, ateşkes müzakerelerine fırsat vermek yerine yardımı kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:45 Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:48 Devlet Bahçeli’nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:41:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, ateşkes müzakerelerine fırsat vermek yerine yardımı kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement