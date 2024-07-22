Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in BM konvoyunu hedef alması utanç verici - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in BM konvoyunu hedef alması utanç verici

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletlere (BM) ait konvoyu hedef almasının, tüm uluslararası sistem için bir utanç olduğunu söyledi. Bakan Safedi, İsrail askerlerinin BM konvoyunu hedef almasını savaş suçu olarak nitelendirerek, insani yardım kuruluşlarının ve çalışanlarının İsrail işgal güçlerinden ve savaş suçlarından korunması gerektiğini belirtti. Ürdün Dışişleri Bakanı ayrıca, Gazze'nin uluslararası kurum ve kuruluşların hedef alınmasıyla bir mezarlık haline geldiğini ifade ederek, bu durumun tüm uluslararası sistem için utanç verici olduğunu vurguladı. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin açıklamasına göre, İsrail güçleri Gazze'de BM'ye ait bir konvoya ateş açmış ve zırhlı araç ağır hasar almıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım savaşını sürdürürken, yardım kuruluşlarını da hedef almaktadır.

22.07.2024 16:23
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletlere (BM) ait konvoyu hedef almasının, tüm uluslararası sistem için bir utanç olduğunu söyledi.

Bakan Safedi, sosyal medya platformu X'teki hesabından İsrail askerlerinin BM konvoyunu hedef almasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu bir savaş suçudur. UNRWA ve diğer tüm insani yardım kuruluşları ve çalışanları, İsrail işgal güçlerinden ve savaş suçlarından korunmalıdır." dedi.

Uluslararası kurum ve kuruluşların da hedef alınmasına dikkat çeken Safedi, "Gazze sadece çocuklar için değil, uluslararası hukuk için de bir mezarlık haline geldi. Bu, tüm uluslararası sistem için bir utançtır." ifadelerini kullandı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bu sabah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin dün Gazze'de BM'ye ait bir konvoya ateş açtığını belirtmişti.

Saldırıya uğrayan konvoyun Gazze kentine gittiği sırada Gazze Vadisi bölgesinde ağır ateş altında kaldığını ifade eden Lazzarini, 5 kurşun isabet eden BM'ye ait zırhlı aracın ağır hasar aldığını kaydetmişti.

Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım savaşını sürdüren İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.

İsrail ordusunun, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda Dünya Merkez Mutfağı'nın (WCK) 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in BM konvoyunu hedef alması utanç verici - Son Dakika

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