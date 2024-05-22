Ürdün Dışişleri Bakanı, Norveç, İrlanda ve İspanya\'nın Filistin\'i tanıyacağını memnuniyetle karşıladı

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i resmen tanıyacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Safedi, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Safedi, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacaklarına dair açıklamalarına atıfta bulunarak, "Bu ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararı, barışa giden yolun 4 Haziran 1967 çizgisinde, bağımsız, egemen ve başkenti işgal altındaki Kudüs olan Filistin devletini temsil eden iki devletli çözüm olduğunu teyit etmek için önemli ve esaslı bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Safedi, yakında başka ülkelerin de İspanya, Norveç ve İrlanda'ya katılacağını dile getirdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve çok sayıda fanatik Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayan ve bunu "uluslararası hukukun ihlali" olarak değerlendiren Safedi, şunları kaydetti:

"Aşırılık yanlısı İsrailli Bakan Ben Gvir'in, uluslararası hukuku ihlal ederek, kutsal mekanlardaki mevcut tarihi ve hukuki durumu ihlal ederek, mübarek Mescid-i Aksa'ya provokatif bir eylemle girdiğini gördük. Bu zaten patlamanın eşiğinde olan durumu daha da çıkmaza sokacak."

Safedi, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun "kötüleştiğini ve barışa ulaşma şansını ortadan kaldıran yasa dışı baskıcı önlemlerin devam ettiğini" ifade etti.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.