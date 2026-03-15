Ürdün'e İran'dan Füze ve İHA Saldırısı - Son Dakika
15.03.2026 11:06
İran, Ürdün'e 85 füze ve insansız hava aracı fırlattı; Ürdün ordusu 79'unu etkisiz hale getirdi.

AMMAN, 15 Mart (Xinhua) -- Ürdün ordusu devam eden ABD-İsrail- İran çatışmasının ikinci haftasında İran'dan Ürdün topraklarına 85 füze ve insansız hava aracı fırlatıldığını, bunların ülke genelindeki hayati öneme sahip noktaları hedef aldığını açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından cumartesi günü yapılan ortak açıklamada, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin söz konusu füze ve insansız hava araçlarının 79'unu etkisiz hale getirdiği belirtildi. Beş insansız hava aracı ile bir füzenin ise önlenemeyerek Ürdün topraklarına düştüğü bildirildi.

Kamu Güvenliği Müdürlüğü Sözcüsü Amer Sartawi, sivil savunma ve polis ekiplerinin geçen hafta boyunca ülkenin birçok vilayetinde füze ve insansız hava aracı enkazına ilişkin 93 ihbara müdahale ettiğini söyledi.

Bu olaylarda 9 kişinin yaralandığı, yaralıların gerekli tıbbi tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

