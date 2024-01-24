 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ürdün, Esed rejiminin sınırdaki kaçakçılık tehdidine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün, Esed rejiminin sınırdaki kaçakçılık tehdidine tepki gösterdi

Ürdün, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sınırdaki kaçakçılık tehdidini etkisiz hale getirmek için gerçek bir eylemde bulunmadığını belirterek, Esed rejiminin, Ürdün'e 'teröristler için bir geçiş noktası' yönündeki 'imalarını' reddettiğini duyurdu. Ürdün, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının ulusal güvenliği tehdit ettiğini ve bu tehlikeyle mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Ürdün'ün, Suriye rejimine kaçakçıların isimlerini ve kaçakçılık hatlarının yerlerini bildirdiği ancak rejimin gerçek bir adım atmadığı belirtildi. Ürdün, Suriye'den etkili adımlar atmasını bekliyor ve kaçakçılığın önüne geçmek için koordinasyonunu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Ürdün, Esed rejiminin sınırdaki kaçakçılık tehdidine tepki gösterdi
24.01.2024 - 00:39,
Abone Ol

Ürdün, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sınırdaki kaçakçılık tehdidini etkisiz hale getirmek için gerçek bir eylemde bulunmadığını belirterek, Esed rejiminin, Ürdün'e "teröristler için bir geçiş noktası" yönündeki "imalarını" reddettiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığının yaptığı, Ürdün'ün Suriye topraklarında gerçekleştirdiği saldırılardan "üzüntü" duyduğuna yönelik açıklamasına cevap verildi.

Açıklamada, "Suriye sınırından Ürdün'e uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapılması ulusal güvenliği tehdit eden bir tehlikedir ve Ürdün, bu tehlike ve arkasındakilerle mücadeleye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Ürdün'ün, iki ülke tarafından oluşturulan ortak komite toplantılarında Suriye rejimine kaçakçıların, onların arkasındaki kesimlerin isimlerini, uyuşturucu üretim ve depolama yerleri ile kaçakçılık hatlarının yerlerini bildirdiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu yerlerin Esed rejiminin kontrolü altında olduğu ancak rejimin, kaçakçılık tehlikesini etkisiz hale getirecek gerçek bir adım atmadığı ifade edildi.

Ürdün-Suriye sınırında kaçakçılık girişimlerinde ciddi bir artışın olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Ürdün'ün kaçakçılığın önüne geçmek için Suriye rejimiyle koordinasyonunu sürdürmeye hazır olduğu, Suriye'den bu konuda etkili adımlar atmasını beklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Ürdün'ün sınırının geçmişte Suriye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit kaynağı ve teröristler için bir geçiş noktası olduğu yönündeki tüm imaları reddettiğinin, ilk önce Ürdün'ün teröristlerle mücadele ettiğinin" altı çizildi.

Ürdün'ün, "Suriye krizinin sona ermesine, Suriye'nin güvenliğini, birliğini ve egemenliğini koruyan, terörizmden, kaostan ve uyuşturucu çetelerinden arındıran, kardeş Suriye halkının tüm beklentilerini gerçekleştiren siyasi bir çözüme ulaşması için çabalarını sürdürdüğü" ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün'ün Suriye'nin güneyinde bu ülkenin sınırına yakın bölgelere hava saldırıları düzenlemesinden duyulan "derin üzüntü" ifade edildi.

Ürdün'ün, uyuşturucu kaçakçılarını hedef aldığı saldırılara ilişkin Esed rejimi, "İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin devam eden yeniden canlandırma sürecini etkilememek için bu tür askeri operasyonların hiçbir gerekçesi olmadığı" savunuldu.

Açıklamada, Suriye'nin, "Ürdün de dahil olmak üzere komşu ülkelerin sınırından çok sayıda teröristin ülkeye girdiğini ve silah kaçakçılığı yapıldığı" iddia edildi.

Ürdün son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den ülkeye yönelik uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Beşşar Esed, Suriye, Ürdün, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, Esed rejiminin sınırdaki kaçakçılık tehdidine tepki gösterdi - Son Dakika


10:01
Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında

Son Dakika
10:01 Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:43:52. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün, Esed rejiminin sınırdaki kaçakçılık tehdidine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement