Ürdün, Esed rejiminin sınırdaki kaçakçılık tehdidine tepki gösterdi

Ürdün, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sınırdaki kaçakçılık tehdidini etkisiz hale getirmek için gerçek bir eylemde bulunmadığını belirterek, Esed rejiminin, Ürdün'e "teröristler için bir geçiş noktası" yönündeki "imalarını" reddettiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığının yaptığı, Ürdün'ün Suriye topraklarında gerçekleştirdiği saldırılardan "üzüntü" duyduğuna yönelik açıklamasına cevap verildi.

Açıklamada, "Suriye sınırından Ürdün'e uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapılması ulusal güvenliği tehdit eden bir tehlikedir ve Ürdün, bu tehlike ve arkasındakilerle mücadeleye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Ürdün'ün, iki ülke tarafından oluşturulan ortak komite toplantılarında Suriye rejimine kaçakçıların, onların arkasındaki kesimlerin isimlerini, uyuşturucu üretim ve depolama yerleri ile kaçakçılık hatlarının yerlerini bildirdiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu yerlerin Esed rejiminin kontrolü altında olduğu ancak rejimin, kaçakçılık tehlikesini etkisiz hale getirecek gerçek bir adım atmadığı ifade edildi.

Ürdün-Suriye sınırında kaçakçılık girişimlerinde ciddi bir artışın olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Ürdün'ün kaçakçılığın önüne geçmek için Suriye rejimiyle koordinasyonunu sürdürmeye hazır olduğu, Suriye'den bu konuda etkili adımlar atmasını beklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Ürdün'ün sınırının geçmişte Suriye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit kaynağı ve teröristler için bir geçiş noktası olduğu yönündeki tüm imaları reddettiğinin, ilk önce Ürdün'ün teröristlerle mücadele ettiğinin" altı çizildi.

Ürdün'ün, "Suriye krizinin sona ermesine, Suriye'nin güvenliğini, birliğini ve egemenliğini koruyan, terörizmden, kaostan ve uyuşturucu çetelerinden arındıran, kardeş Suriye halkının tüm beklentilerini gerçekleştiren siyasi bir çözüme ulaşması için çabalarını sürdürdüğü" ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün'ün Suriye'nin güneyinde bu ülkenin sınırına yakın bölgelere hava saldırıları düzenlemesinden duyulan "derin üzüntü" ifade edildi.

Ürdün'ün, uyuşturucu kaçakçılarını hedef aldığı saldırılara ilişkin Esed rejimi, "İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin devam eden yeniden canlandırma sürecini etkilememek için bu tür askeri operasyonların hiçbir gerekçesi olmadığı" savunuldu.

Açıklamada, Suriye'nin, "Ürdün de dahil olmak üzere komşu ülkelerin sınırından çok sayıda teröristin ülkeye girdiğini ve silah kaçakçılığı yapıldığı" iddia edildi.

Ürdün son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den ülkeye yönelik uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ediyor.