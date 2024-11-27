Ürdün, Gazze'ye İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika
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Ürdün, Gazze'ye İnsani Yardım Gönderdi

Ürdün, Gazze'ye 6,6 ton gıda malzemesi ulaştırdı ve toplamda 124 kez hava yardımı yaptı.

27.11.2024 10:15
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AMMAN, 27 Kasım (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçakla Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan 6,6 ton temel gıda malzemesi ulaştırdıklarını duyurdu.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ordu, salı günü yaptığı açıklamada Gazze'deki halkın karşı karşıya kaldığı zorlu şartların üstesinden gelmesine yardımcı olmak üzere havadan bırakma, insani hava köprüleri ve kara konvoyları yoluyla insani ve tıbbi yardım ulaştırma çabalarının sürdüğünü teyit etti.

İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana tek başına havadan 124 kez yardım bırakan Ürdün ordusu, diğer ülkelerle işbirliği içinde ise 266 kez havadan insani yardım bırakma faaliyeti gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ürdün, Gazze'ye İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika

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