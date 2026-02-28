Ürdün, İHA ve Füzelere Müdahale Etti

Ürdün ordusu, ülkeyi hedef alan 36 insanız hava aracı (İHA) ile 13 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ordunun "yetkili" olarak nitelendirdiği bir askeri kaynağa dayandırdığı açıklamasında, "Silahlı kuvvetler bugün Ürdün topraklarını hedef alan 36 İHA ve 13 balistik füzeye müdahale etti." ifadelerine yer verildi.

Saldırıların nereden gerçekleştirildiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, Ürdün hava savunma sistemleri tarafından 13 balistik füzenin başarıyla önlendiği, İHA'ların ise düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasarın oluştuğu aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.