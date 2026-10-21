Ürdün ile Suudi Arabistan Riyad'da Yüksek Koordinasyon Konseyi protokolünü imzaladı

Ürdün ile Suudi Arabistan, iki ülke arasındaki Yüksek Koordinasyon Konseyinin teşkilat yapısını geliştirmek ve ikili işbirliğinin genişletilmesindeki rolünü güçlendirmek amacıyla değişiklik protokolü imzaladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Riyad'da kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde imzalanan protokolle, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlık edeceği konseyin, iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonu kurumsallaştırma ve genişletmedeki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ürdün-Suudi Arabistan Ortak Komitesinin yerini alacak konseyin genel sekreterliğini iki ülkenin dışişleri bakanları yürütecek.

Dışişleri bakanlıkları, konsey toplantıları ile bünyesindeki komite ve çalışma gruplarının toplantılarına hazırlıklar dahil olmak üzere konseyin çalışmalarını takip edecek.

Ürdün'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı

Safedi, görüşmelerde, İran destekli Husilerin saldırıları karşısında Ürdün'ün Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Ülkesinin, güvenliğini, istikrarını, egemenliğini, vatandaşlarının ve topraklarında yaşayanların can güvenliğini korumak için attığı adımlarda Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını vurgulayan Safedi, sivilleri, sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırıları bir kez daha kınadı.

Safedi, bu saldırıları uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlali, Suudi Arabistan'ın egemenliğine, güvenliğine ve istikrarına yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

Ürdünlü Bakan, Husilerin 10 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda yaralanan Ürdün vatandaşlarına gösterilen ilgiden dolayı mevkidaşına teşekkür etti.

Bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği

Safedi ile Bin Ferhan, gerilimin sona erdirilmesi, bölgesel ve uluslararası etkilerinin sınırlandırılması ve kalıcı güvenlik ve istikrarı sağlayacak temeller üzerinde sükunetin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları ele aldı.

Görüşmelerde uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı gösterilmesi, ülkelerin iç işlerine karışılmaması ile Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında seyrüsefer serbestliği konuları da değerlendirildi.

İki Bakan, protokolün ikili işbirliğine ilave ivme kazandıracağını belirtti; ilişkileri geliştirme ve ortak bölgesel ve uluslararası meselelerde koordinasyon ve istişareyi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'te 4 milyar doları aştı. Ürdün'ün toplam dış ticaretinin yüzde 14'üne karşılık gelen bu hacimle Suudi Arabistan, ülkenin ikinci büyük ticaret ortağı oldu.

Suudi Arabistan'ın Ürdün'deki yatırımları ulaştırma, turizm, finansal hizmetler ve ticaret gibi sektörlerde yaklaşık 16 milyar dolara ulaştı.

Ürdün'e gelen Suudi Arabistanlı turistlerin sayısı da 2025'te önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 arttı.

Konsey, 2016'da Kral 2. Abdullah ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in huzurunda Riyad'da imzalanan kuruluş tutanağıyla, çeşitli alanlarda işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla kurulmuştu.