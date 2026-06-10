Ürdün, İran'dan Fırlatılan Füzeleri Düşürdü - Son Dakika
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Ürdün, İran'dan Fırlatılan Füzeleri Düşürdü

10.06.2026 06:50
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Ürdün ordusu, Zerka'ya yönelik 5 İran füzesi hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı.

Ürdün ordusu, İran'dan Zerka kentine yönelik fırlatılan 5 füzeyi hava savunma sistemleriyle düşürdüklerini açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Zerka vilayetindeki Ezrak bölgesine yönelik fırlatılan İran kaynaklı 5 füzenin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiği aktarılan açıklamada, füzelerden düşen parçaların herhangi bir can kaybı veya maddi hasara yol açmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetleri olarak ülkenin hava sahasını korumaya hazırlıklı olduklarına işaret edildi.

ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

İran ise bu saldırılara karşılık ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, İran'dan Fırlatılan Füzeleri Düşürdü - Son Dakika

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