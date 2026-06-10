Ürdün, İran'dan Fırlatılan Füzeleri Düşürdü

Ürdün ordusu, İran'dan Zerka kentine yönelik fırlatılan 5 füzeyi hava savunma sistemleriyle düşürdüklerini açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Zerka vilayetindeki Ezrak bölgesine yönelik fırlatılan İran kaynaklı 5 füzenin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiği aktarılan açıklamada, füzelerden düşen parçaların herhangi bir can kaybı veya maddi hasara yol açmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetleri olarak ülkenin hava sahasını korumaya hazırlıklı olduklarına işaret edildi.

ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

İran ise bu saldırılara karşılık ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını duyurmuştu.