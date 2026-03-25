Ürdün, İranlı Diplomatlara İzin Vermedi
Ürdün, İranlı Diplomatlara İzin Vermedi

25.03.2026 22:30
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İranlı diplomatlara oturum izni vermedi, savaşın etkilerinden bahsetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı iki diplomata oturum izni ve akreditasyon vermeyi reddettiklerini belirtti.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'ye açıklama yapan Safedi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ürdün bu savaşta taraf değil ancak savaştan etkilendi." ifadesini kullanan Safedi, ülkesinin ulusal çıkarları doğrultusunda kendi güvenlik ve istikrarını korumaya odaklandığını söyledi."

Safedi, ülkesinin topraklarından İran'a saldırıların olmadığını, buna rağmen İran'ın hem Ürdün'ü hem de bölge ülkelerini hedef aldığını kaydetti.

Ürdün topraklarına yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini Tahran'a ilettiklerini aktaran Safedi, topraklarında yabancı ülkelere ait askeri üs olmadığını, sadece "dost ülkelerin askeri güçlerine ev sahipliği yaptıklarını" belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "Ürdün, bölgede terörle mücadele savaşı arttığından beri savunma anlaşmaları kapsamında dost ve müttefik ülkelerin güçlerini topraklarında bulundurduğunu hiç gizlemedi. Bu güçlerin varlığı da Ürdün'ün egemenlik ve karar alma yetkisini zedelemiyor, bunlar sadece savunma anlaşmalarından ibarettir." ifadesini kullandı.

İran'ın Amman'daki Büyükelçiliğinin Maslahatgüzar ve diğer diplomatlarla varlığını sürdürdüğünün altını çizen Safedi, "Ürdün, İran'ın izlediği politikalara karşı bir duruş olarak İranlı bir diplomatın oturum iznini uzatma ve diğer bir diplomata da akreditasyon vermeyi reddetti." dedi.

Safedi, halihazırdaki savaştan önceye kadar Ürdün'ün İran'la iyi ilişkiler kurmaya gayret ettiğini dile getirdi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Ürdün, Son Dakika

