Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına destek vermek için para tahsis etme kararını kınadı ve Batı Şeria'da sosyal patlama tehlikesi uyarısında bulundu.

28.08.2024 00:16
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Ürdün, İsrail Miras Bakanlığının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını desteklemek için para tahsis etme kararını kınadı ve işgal altındaki Batı Şeria'da "sosyal patlama tehlikesi" konusunda uyarıda bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ürdün, aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin baskınları desteklemek için fon tahsis ederek gerilimi tırmandıran bu adımını kınar ve kesin olarak reddeder." ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümetinin tartışmalı kararına ilişkin, "Bu, İsrail'in Kudüs'teki ve kutsal mekanlarındaki tarihi ve hukuki statüyü değiştirmeye, zamansal ve mekansal ayrımı dayatmaya yönelik sistematik İsrail politikasını yansıtıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Duyurulan bu destek Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmeyi hedefleyen resmi İsrail politikasını temsil etmekle beraber, Batı Şeria'daki durumun patlamasına yol açarak kaos ve şiddet sarmalına sürüklemekle tehdit ediyor." uyarısı yapıldı.

Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanların ibadethanesi olduğu vurgulanan açıklamada, Aksa'nın idaresinin Ürdün Evkaf Bakanlığına bağlı Kudüs Vakıflar İdaresi'nde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada "işgalci güç olarak İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm ihlallerine son verme, Kudüs'ün ve onun mukaddesatına, tarihi ve hukuki statüsüne saygı gösterme" çağrısı yapıldı.

İsrail'in ihlallerinin sürmesine karşı uyarı yapılan açıklamada, kutsal mekanlara yönelik saldırıların durdurulması için Ürdün'ün gerekli tedbirleri alacağının altı çizildi.

Kutsal mekanlara yönelik saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Ürdün'ün uluslararası mahkemelerde dava açılması için gerekli hukuki süreci yürüteceğine dikkati çekildi.

"İsrail hükümetinin Aksa baskınlarını finanse etmesi dini bir savaşın habercisi"

Hamas, İsrail hükümetinin Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını finanse etme kararını "bölgeyi işgalin ve destekçilerinin sorumluluğunu üstlendiği bir din savaşına sürükleyen tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

İsrail hükümetinin ateşle oynadığı; Mescid-i Aksa'nın İslam alemi ve Arap dünyasındaki kutsallığını, statüsünü ve kimliğini ihlal eden davranışlarının yansımalarını umursamadığı kaydedildi.

Bu tehlikeli tırmanışın sorumluluğunun ve doğacak sonuçlarının İsrail'e, Tel Aviv hükümetinin aşırılık yanlısı destekçilerine ait olacağı ifade edildi.

Hamas, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) Mescid-i Aksa'ya yönelik bu politikalara, planlara, ihlallere ve her geçen gün artan suçlara karşı sorumluluklarını üstlenme; ciddi, etkili ve sürdürülebilir eylemlerde bulunma çağrısında bulundu.

Ayrıca Hamas, Aksa'nın idari vesayetinden sorumlu kesimlere, Mescid-i Aksa'ya yönelik görevlerini yerine getirmeleri ve İsrail hükümetinin ihlallerinin karşısında durmaya çağırdı.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'da 26 Ağustos'ta yer alan haberde, İsrail'in ilk kez "İsrail Miras Bakanlığı aracılığıyla Mescid-i Aksa'ya rehberli turları finanse edeceği" belirtildi.

İsrail Miras Bakanlığının, söz konusu "turları" düzenlemek için polis onayı almak üzere aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in ofisiyle temasa geçtiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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