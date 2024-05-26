Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki insani felaket için uluslararası topluma çağrıda bulundu - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki insani felaket için uluslararası topluma çağrıda bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze\'deki insani felaket için uluslararası topluma çağrıda bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani felaketin önüne geçilmesi için uluslararası topluma 'acil harekete geçme' çağrısında bulundu. Kral Abdullah, İngiltere parlamentosu Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı. Gazze'deki duruma dikkat çeken Kral Abdullah, uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

26.05.2024 16:57
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani felaketin önüne geçilmesi için uluslararası topluma "acil harekete geçme" çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'da İngiltere parlamentosu Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle'u kabul etti.

Ürdün Kralı, Hoyle'le yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların artırılması için uluslararası çabaların önemine değindi.

Gazze Şeridi'ndeki duruma dikkati çeken Kral Abdullah, "Uluslararası toplum, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani felaketi durdurmak için acilen harekete geçmeli." dedi.

Açıklamada, Hoyle'un Ürdün ziyaretine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ürdün, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki insani felaket için uluslararası topluma çağrıda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki insani felaket için uluslararası topluma çağrıda bulundu - Son Dakika
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