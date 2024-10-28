Ürdün, Lübnan'dan 10 Vatandaşı Daha Tahliye Etti

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AMMAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a gıda, yardım malzemesi, ilaç ve tıbbi ekipman götüren bir askeri uçakla 10 Ürdün vatandaşının daha Lübnan'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Süfyan Kudat, Pazar günü yaptığı açıklamada iki askeri uçağın daha Lübnan'ın Refik Hariri Uluslararası Havaalanı'na inmesiyle Lübnan'a gönderilen Ürdün yardım uçaklarının sayısının 14'e ulaştığını söyledi.

Sözcü, Lübnan'daki Ürdün vatandaşlarını tahliye için yapılan uçuş sayısının 7'ye ulaştığını belirtti.

Kudat, 174 Ürdün vatandaşının Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarıyla Lübnan'dan tahliye edildiğini ifade etti.

Sözcü, Ağustos ayından bu yana 3.353 Ürdün vatandaşının Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan uçakla ve Cabir sınır kapısından da karayoluyla ülkelerine geri döndüğünü belirtti.