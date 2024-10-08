Ürdün, Lübnan'dan 44 Vatandaşı Tahliye Etti

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AMMAN, 8 Ekim (Xinhua) -- Ürdün vatandaşlarından oluşan 44 kişilik bir grup, Pazartesi günü Ürdün Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Lübnan'dan tahliye edildi.

Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın aynı günkü haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'ne ait tahliye uçağı, Pazartesi sabahı ilk olarak insani yardım götürmek üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indi.

Uçağın Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na varışının ardından Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, bu grubun Lübnan'da bulunan ve bölgedeki çatışmaların tırmandığı bir dönemde evlerine dönmek isteyen en büyük sayıdaki Ürdünlüyü temsil ettiğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya platformu X'te yayımlanan açıklamada Safedi'nin, "Birinci öncelik Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması, ikinci öncelik ise Lübnan'ın acil ihtiyaçları dikkate alınarak yardım ulaştırılmasıdır" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Safedi ayrıca Gazze ve Batı Şeria'da ateşkes çağrısında bulundu.

Bakanlığa göre, Ağustos ayından bu yana Lübnan'daki 3.219 Ürdünlü uçakla ülkelerine geri döndü.