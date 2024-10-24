Ürdün, Lübnan'dan 50 Vatandaşını Tahliye Etti

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AMMAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Çarşamba günü 50 vatandaşının daha askeri bir uçakla Lübnan'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, gıda, yardım malzemeleri, ilaç ve tıbbi ekipmanlarla yüklü Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak aynı günü erken saatlerinde Lübnan'ın Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Bunun Ürdün'ün Lübnan'a gönderdiği 12. insani yardım uçağı ve İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Lübnan'daki Ürdün vatandaşları için yapılan altıncı tahliye uçuşu olduğu belirtildi.

Bakanlık şu ana kadar 164 Ürdün vatandaşının Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarıyla Lübnan'dan tahliye edildiğini ve bu kişilerin tamamının Lübnan'daki Ürdün Büyükelçiliği tarafından kurulan tahliye platformuna kayıt yaptırdığını söyledi.

Ağustos ayından bu yana Lübnan'da bulunan 3.353 Ürdün vatandaşının Kraliçe Alia Uluslararası Havalimanı üzerinden geri döndüğü, diğerlerinin ise Cabir Sınır Kapısı üzerinden Ürdün'e giriş yaptığı belirtildi.