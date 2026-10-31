Ürdün ordusu, 14 silahlı kişinin Suriye'den sızma girişimi açıklamasını kaldırdı - Son Dakika
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Ürdün ordusu, 14 silahlı kişinin Suriye'den sızma girişimi açıklamasını kaldırdı

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Ürdün ordusu, Suriye'den sızmaya çalışan 14 silahlı kişiye ilişkin açıklamasını sitesinden kaldırdı. Açıklamada grubun sınır muhafızlarıyla çatışmada çok sayıda kayıp verdiği ve kalanların Suriye'ye kaçtığı belirtilmişti; Suriye'den henüz açıklama yok.

Ürdün ordusu, "Suriye topraklarından ülke topraklarına sızmaya çalışan 14 silahlı kişinin girişiminin engellendiği" yönündeki açıklamasını yayından kaldırdı.

Ürdün ordusu internet sitesinde sorumlu bir askeri yetkiliye dayandırılarak "dün akşam Suriye topraklarından ülke topraklarına sızmaya çalışan 14 silahlı kişinin girişiminin engellendiği; silahlı grubun sınır muhafız güçleriyle çatışmada çok sayıda kayıp verdiği ve diğerlerinin ise Suriye topraklarına doğru kaçtığı" yönünde açıklama yaptı.

Kısa bir süre sonra Ürdün ordusu söz konusu açıklamayı sitesinden kaldırdı.

Suriye tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ürdün son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den yapıldığını açıkladığı uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA
SuriyeGüncelÜrdünDünyaSon Dakika

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