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Ürdün Senatosu, Kral 2. Abdullah'ın göreve geldiği 1999'dan bu yana dördüncü kez bir "genel af" yasa tasarısını onayladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Kralı, göreve gelmesinin 25. yıl dönümü dolayısıyla hükümete "genel af taslağı" hazırlanması ve anayasal prosedürlerin uygulanması talimatı verdi.

Parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisinin ardından ikinci kanadı Ürdün Senatosu da söz konusu genel af yasa tasarısını onayladı.

Af tasarısı, 19 Mart'tan önce gerçekleştirilen suçları, kabahatleri, ihlalleri ve cezai eylemleri kapsıyor.

"Devletin güvenliği ve kamu otoritesi aleyhinde işlenen eylemler ile terör, silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucudan kaynaklı suçlar" başta olmak üzere 38 suç af kapsamı dışında tutuluyor.

Af tasarısı, parlamentonun her iki kanadının ardından onaylanmak üzere Kral 2. Abdullah'a gönderilecek.

Ürdün Kralı'nın onayından sonra ise Resmi Gazete'de ilan edilecek.

Ülkede 2019'da çıkan son af yasası "hakaret, ikamet yasasının ihlali, gelir vergisi, genel satış vergisi ve gümrük yasalarının ihlalinden" kaynaklanan para cezalarından hüküm giymiş yaklaşık 8 bin tutukluyu kapsamıştı.