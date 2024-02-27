Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze\'ye insani yardım bıraktı

ÇEKİM TARİHİ: 26 Şubat 2024
Havadan yardım bırakma işleminden çeşitli görüntüler
Ürdün Silahlı Kuvvetleri Pazartesi günü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak üzere dört uçakla havadan bırakma işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Devlete ait Petra haber ajansına göre, erzak ve besin değeri yüksek hazır yemekler gibi gıda maddelerini içeren yardım, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarına maruz kalan yerel halkın acılarını hafifletmeyi amaçlıyor.
Habere göre, yardım malzemelerinin bölge sakinlerine doğrudan ulaşması için kuzeyden güneye doğru kıyı bölgesi boyunca havadan bırakma işlemi uygulandı.
Operasyon, biri Fransız Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmak üzere 4 adet C130 uçağı tarafından gerçekleştirildi.
Petra'nın haberine göre yardımlar, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle insani koşulların kötüleştiği ve kıtlığın baş gösterebileceği bir dönemde gönderildi.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Amman'daki Marka Askeri Havaalanı'ndan Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki El- Ariş Uluslararası Havaalanı'na giden yardım uçakları aracılığıyla yahut Gazze Şeridi'ne havadan bırakma operasyonu ile Gazze'ye insani yardım sağlama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor. (XHTV)
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