Ürdün Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu

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AMMAN, 8 Şubat (Xinhua) -- Ürdün sınır muhafızları, Suriye topraklarından sınırı geçmeye çalışma ve uyuşturucu kaçakçılığı girişimini engelledi.

Devlete ait Petra haber ajansının haberine göre, Çarşamba günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda üç kaçakçı öldürülürken, ele geçirilen büyük miktarda uyuşturucu ilgili makamlara teslim edildi. Çatışma sırasında bir sınır muhafızı da ağır yaralandı.

Suriye-Ürdün sınırında uyuşturucu kaçakçıları ile Ürdün ordusu arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor. Kaçakçılar zengin Körfez ülkelerine götürülmek üzere Ürdün'e uyuşturucu sokmaya çalışıyor.

Ürdün, kaçakçılık şebekelerinin arkasında Lübnan'daki Hizbullah grubu ve İran'ın müttefiki olan diğer milislerin olduğunu söylerken, İran ve Hizbullah bu suçlamaları reddediyor.