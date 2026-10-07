Ürdün Turizm Bakanı Hicazin, Çinli turist için Çince tabela çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ürdün Turizm Bakanı Hicazin, Çinli turist için Çince tabela çalışmalarını sürdürüyor

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Ürdün Turizm Bakanı Hicazin, Çinli turist için Çince tabela çalışmalarını sürdürüyor
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Ürdün Turizm ve Eski Eserler Bakanı İmad Hicazin, turizm altyapısı ve hizmetlerini daha fazla Çinli turist çekecek şekilde geliştirdiklerini söyledi. Bakan, Çince tabela ve rehber eğitimi ile Amman-Beijing direkt uçuş hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

AMMAN, 7 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Turizm ve Eski Eserler Bakanı İmad Hicazin, ülkenin turizm altyapısı ve hizmetlerini daha fazla Çinli turist çekecek şekilde geliştirdiklerini söyledi.

Hicazin kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, zengin arkeolojik ve doğal cazibe merkezlerinin yanı sıra kültür, eğitim, sağlık ve macera turizmine yönelik çeşitli hizmetler sunduklarını belirtti. Bakan, ülkenin altyapısını iyileştirmeye, daha fazla Çince bilen turist rehberi eğitmeye ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Bakanlık olarak Çince trafik tabelaları ve bilgi panoları yerleştirmeye başladıklarını kaydeden Hicazin, Ürdün Turizm Kurulu'nun da Çin'de bir temsilcilik açtığını ve internet sitesine Çince dil seçeneği eklediğini dile getirdi.

Hicazin, turizm işbirliğini artırmak üzere Ürdün Kralı II. Abdullah'ın ağustos ayında Çin'e düzenlediği ziyaretin sonuçlarını hayata geçirdiklerini kaydetti. Bu çerçevede Ürdün Kraliyet Havayolları'nın Amman ile Beijing arasında direkt uçuş başlatma hazırlıklarının sürdüğünü ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlamaya yönelik 2027 yılı etkinlikleri kapsamında önümüzdeki yıl Ürdün'de Çin Yeni Yılı kutlamaları düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Hicazin, "Turizm işbirliği, iki ülkenin halklarının daha da yakınlaşmasını ve karşılıklı anlayışın teşvik edilmesini sağlayacak bir köprü işlevi görebilir" dedi.

Hicazin, arkeoloji ve kültürel mirasın korunması konusunda Çin ile işbirliğini artırma temennisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
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