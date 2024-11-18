Ürdün Turizm Gelirleri Düştü

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AMMAN, 18 Kasım (Xinhua) -- Ürdün'ün turizm gelirleri bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalarak 6,1 milyar ABD dolarına geriledi.

Ürdün'ün devlet televizyonu El-Memleket TV'nin Pazar günkü haberine göre bu düşüş, turist sayısındaki yüzde 6,6'lık azalmadan kaynaklanıyor.

Ekonomi Haber Editörü ve Analisti İlham Said, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Gazze ve Lübnan'daki savaş dolayısıyla, Avrupalı havayolu şirketlerinin Ürdün'e uçuşları iptal etmeleri, turizmdeki düşüşün en önemli sebebidir" dedi.

Said, bölgedeki koşullar nedeniyle havayolu şirketlerinin uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldığını ve bunun, Avrupa'dan gelen turist kafilelerinde geniş çaplı iptallere yol açtığını belirtti.

"Turizm pazarlarını çeşitlendirmek ve alternatif olarak Çin ve büyük Doğu Asya pazarları gibi diğer ülkelerden turist çekmek çok önemli" diyen Said, Ürdün'ün güvenli ve istikrarlı olduğunu ve ülkenin yeni pazarlara açılması gerektiğini sözlerine ekledi.