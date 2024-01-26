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Ürdün, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için aldığı tedbirleri memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
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Ürdün, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için aldığı tedbirleri memnuniyetle karşılıyor

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini ve acil ihtiyati tedbirler alınması gerektiğini belirten kararlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ölümler, yerinden etmeler ve temel hizmetlerden mahrum bırakma gibi eylemlerin durdurulması için tedbirlerin bir an önce uygulanması gerektiği vurgulandı. Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava ve uluslararası toplumun acil harekete geçmesi çağrısı da yapıldı.

Ürdün, Uluslararası Adalet Divanının İsrail\'in Gazze\'deki soykırımını önlemek için aldığı tedbirleri memnuniyetle karşılıyor
26.01.2024 - 21:57,
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Ürdün, "tarihi" olarak nitelediği Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'de soykırımını önlemek için aldığı ihtiyati tedbir kararlarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ürdün, Güney Afrika'nın, Gazze'de kardeş Filistin halkına karşı soykırım suçu işlemek ve Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri ihlal etmek suçlamasıyla İsrail'e karşı açtığı davada UAD'nin verdiği tarihi kararı memnuniyetle karşılıyor." denildi.

Açıklamada, "UAD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işlediğini dikkate alması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik cinayet suçları işlemesini durdurmayı da içeren acil ihtiyati tedbirleri kararlaştırmasının" önemi vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 26 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü, ve Gazze nüfusunun üçte ikisini yerinden ettiği, bölge halkını yiyecek, su, ilaç ve temel hizmetlerden mahrum bıraktığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'de masum insanların öldürülmesi ve hayatın her yönüyle yok edilmesini durdurmak için UAD'nin ihtiyati tedbirlerinin bir an önce uygulanması gerekliliğinin" altı çizildi.

Güney Afrika'nın çabalarının takdir edildiği açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bu saldırıların neden olduğu insani felaket ile uluslararası hukukun ihlalini engellemek için uluslararası toplumdan acil harekete geçmesi istendi.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.

Kaynak: AA
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