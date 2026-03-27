Ürdün ve ABD'den Gerilim Değerlendirmesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşı ile Orta Doğu'daki gerilim ve güvenliği görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile "bölgedeki tehlikeli gerilimi" görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki çeşitli konuları ele alan Safedi ve Rubio, Orta Doğu'daki "tehlikeli geriliminin yanı sıra güvenlik ve istikrarı yeniden sağlama olasılıklarını" konuştu.

Bakan Safedi, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkilerin önemine değinerek bu ilişkilere daha ilerletmeye istekli olduklarını ifade etti.

Rubio da Ürdün'ün bölgesel güven ve istikrar için üstlendiği rolü takdir ederek, "İran'ın Ürdün ve diğer Arap ülkelerine yönelik saldırılarını" kınadı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 01:14:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.