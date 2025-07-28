Ürdün ve BAE'den Gazze'ye Havadan Yardım

AMMAN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), pazar günü Gazze Şeridi'ne havadan 3 parti insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre insani koşulların kötüleşmesi üzerine bölgeye havadan yapılan yardımlara yeniden izin verilmesinden bir gün sonra yapılan yardımla toplam 25 ton yardım malzemesi bırakıldı.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'ndan yapılan açıklamada havadan yapılan yardımın yanı sıra gıda malzemeleri yüklü 60 tırlık konvoyun da aynı gün Gazze'ye doğru yola çıktığı bildirildi. Kurum, yardımın Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Dünya Gıda Programı ve Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen) ile koordineli olarak organize edildiğini belirtti.

Ürdün, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana bölgeye 7.932 tırdan oluşan 181 yardım konvoyu gönderdi. 127 havadan yardım bırakma faaliyetini tek başına gerçekleştiren Ürdün Silahlı Kuvvetleri, diğer ülkelerle işbirliği içinde de 267 kez havadan insani yardım bıraktı.