Ürdün ve Filistin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

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Ürdün ile Filistin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Ürdün'ün Türkiye'nin yanında ve dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "özellikle sivilleri, güvenlik ve istikrarı hedef alan her türlü şiddet ve terörün reddedildiği" kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısı şiddetle kınandı.

Filistin'in her türlü şiddet ve terörü reddettiği vurgulanan açıklamada, Türkiye hükümeti ve halkına dayanışma ve destek mesajı verildi.

Açıklamada saldırıda şehit olanların ailelerine baş sağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.