Ürdün ve Pakistan, savunma ve askeri işbirliğini güçlendirmek için görüşmeler yapıyor

Ürdün ile Pakistan'ın, savunma ve askeri alanlardaki ikili işbirliğini güçlendirme imkanları üzerinde görüşmeler yaptığı bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, başkent Amman'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Sahir Şamşad Mirza'yı kabul etti.

Görüşmede, savunma ve askeri alanlardaki ikili işbirliği imkanlarının genişletilmesi konusu ele alındı.

Ayrıca görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile terörle mücadele konusunda uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamlı bir yaklaşımla değerlendirildi.