Ürdün ve Rusya Suriye ile Gazze'yi Görüştü

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Suriye ve Gazze'yi görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Safedi ve Rus mevkidaşı Lavrov, bir telefon görüşmesi yaptı.

Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ele alındığı görüşmede Safedi, "Ürdün, egemenliğine veya topraklarına yönelik herhangi bir saldırının ve terörün bulunmadığı bütün bir Suriye'nin yeniden inşasında, bu tarihi anda kardeş Suriye halkının yanında yer alıyor. Tüm Suriyelileri temsil eden ve haklarını koruyan yeni bir Suriye rejimi inşa etme yönündeki irade ve tercihlerine saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye egemenliğine ve toprağına yönelik İsrail saldırılarının devamının yansımaları konusunda uyarıda bulunan Safedi, İsrail'in saldırılarını kınarken, bunun uluslararası hukukun ihlali ve tehlikeli bir gerilim olduğunun altını çizdi.

Ürdünlü Bakan Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve insani felaketin sonlandırılmasının bölgedeki gerilimin azaltılması yönünde ilk adım olacağını da vurguladı.