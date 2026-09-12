Ürdün ve Suudi Arabistan bölgesel gerilimin sona ermesi için ortak adım arayışında - Son Dakika
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Ürdün ve Suudi Arabistan bölgesel gerilimin sona ermesi için ortak adım arayışında

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı. İki bakan, tırmanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini ve koordinasyonu sürdüreceklerini bildirdi.

Ürdün ve Suudi Arabistan, bölgede tırmanan gerilimin sona erdirilmesine ve gerilimin tüm nedenlerini ele alan bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabaları desteklediklerini bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sürekli koordinasyon ve istişare çerçevesinde bölgesel gelişmeler ve bunlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı.

Bölgedeki gelişmelerin kalıcı güvenlik ve istikrarı sağlayacak şekilde ele alınmasının yollarının değerlendirildiği görüşmede, bölgede tırmanan gerilimi sona erdirmeyi ve gerilimin tüm nedenlerini ele alan bir çözüme ulaşmayı hedefleyen çabaların desteklendiği vurgulandı.

İki Bakan ayrıca stratejik kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek için ortak çalışmanın sürdürülmesi ve bölgesel meseleler ile tehditlere karşı koordinasyonun devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ürdünlü Bakan Safedi, görüşmede Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerinde Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na çok sayıda insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadığını dile getirdi.

Safedi, Ürdün'ün, güvenlik ve istikrarını korumak ve ulusal çıkarlarını savunmak amacıyla attığı tüm adımlarda Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün ve Suudi Arabistan bölgesel gerilimin sona ermesi için ortak adım arayışında - Son Dakika

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