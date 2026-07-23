Ürdün ve Suudi Arabistan'dan Güvenlik Koordinasyonu - Son Dakika
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Ürdün ve Suudi Arabistan'dan Güvenlik Koordinasyonu

23.07.2026 07:30
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Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, bölgesel güvenlik ve gerginliği azaltma konularını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Safedi'nin Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın bölgesel gelişmeleri, gerginliği azaltma ve Basra Körfezi ile Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü sağlama yönündeki çabaları değerlendirdiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabalar kapsamında koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli, Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini belirtmişti.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.

Ensarullah'ın askeri sözcüsü Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak, limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün ve Suudi Arabistan'dan Güvenlik Koordinasyonu - Son Dakika

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