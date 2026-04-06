Ürdün ve Suudi Arabistan'dan İran Kınaması

06.04.2026 19:10
Bakanlar, İran'ın saldırılarını kınayarak bölgedeki güvenlik ve istikrara vurgu yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarını kınayarak bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi ile Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Safedi ile Bin Ferhan, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin ihlali olduğunu vurgularken, ülkelerinin bu saldırılara karşı tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ile devletlerin egemenliğine saygı temelinde, saldırıların tekrarının önlenmesinin yollarını ele alan Bakanlar, iki ülkenin stratejik ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunu da değerlendirdi.

Safedi ile Bin Ferhan, Gazze'de istikrarın sağlanması ve insani yardımların girişinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasının önemine dikkati çekti.

İki bakan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki uygulamalarının durdurulması için bölgesel ve uluslararası çabaların artırılmasının gerektiğini vurguladı.

Ürdün ve Suudi Arabistanlı Bakanlar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve 27 Kasım 2024 tarihinde sağlanan ateşkes anlaşmasına bağlı kalınmasının önemine de işaret etti.

Suriye hükümetinin yeniden inşa çabalarına desteklerini yineleyerek, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını da kınayan Safedi ile Bin Ferhan, Ürdün-Suriye-ABD yol haritasının Süveyda krizinin çözümü ve Suriye'nin güneyinde istikrarın sağlanması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
