Ürdün ve Umman Liderleri Gerginliği Görüştü
Ürdün ve Umman Liderleri Gerginliği Görüştü

24.03.2026 16:07
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, bölgede tırmanan gerginliğin yatıştırılmasının yollarını ele aldı.

Ürdün Krallık Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah ile Bin Tarık telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, bölgedeki gerginliğin azaltılmasının yollarını değerlendirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, savaşı sonlandıracak ve Arap ülkelerinin güvenliğini sağlayacak bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Körfez ülkelerinin güvenliğinin, bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarı için temel oluşturduğunu kaydeden 2. Abdullah, Arap ülkelerinin ortak güvenliğini artırmak için koordinasyon ve işbirliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Kral Abdullah, Umman Sultanı Bin Tarık'ın diplomasi ve diyalog yoluyla gerginliği yatıştırma çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Ürdün Kralı ayrıca Umman'da yaşanan sel sonucu hayatını kaybedenler için taziye; yaralılar için de acil şifalar diledi.

Umman makamları, son 24 saattir ülkeyi etkisi altına alan sel nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

