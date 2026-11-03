Ürdün Veliaht Prensi Riyad'da Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Ürdün Veliaht Prensi Riyad'da Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınadı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah Riyad'da görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ele alındı; Ürdün, saldırıları kınadığını belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ve Yemen'deki Husilerin saldırılarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman ile Ürdün Veliaht Prensi Bin Abdullah Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, "iki kardeş ülke ve halk arasındaki tarihi ilişkiler" gözden geçirilirken, her iki tarafın da tüm alanlarda işbirliği ufuklarını genişletme konusundaki kararlılığı teyit edildi.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, görüşmede Ürdün'ün, "Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadığını" belirtti.

Ürdün'ün, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve halkının emniyetini tehdit eden her türlü unsura karşı yanında yer aldığını vurgulayan Bin Abdullah, Suudi Arabistan'ın haklarını ve kazanımlarını korumak için aldığı tüm tedbirlere tam destek verdiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasında temmuz ayından bu yana sivil havacılık tesisleri ve enerji altyapısına yönelik saldırıları da içeren bir askeri tırmanış göze çarpıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile birlikte birçok ili ele geçirmesinden ve ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla müdahalede bulunmasından bu yana şiddetli bir savaşa sahne oluyor.

Kaynak: AA
Muhammed Bin SelmanSuudi ArabistanPolitikaGüncelRiyadÜrdünDünyaSon Dakika

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