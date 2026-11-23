AMMAN, 23 Kasım (Xinhua) -- Ürdün hükümeti, perakende, toptan ticaret ve ulaştırma sektörlerinde yabancıların mülkiyet sahibi olmasına ilişkin kısıtlamaları gevşeten yönetmelik değişikliklerini onayladı. Hükümet pazar günkü adımıyla uluslararası yatırımcıları ülkeye çekmeyi ve ekonomik rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, 2026 Yatırım Ortamı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, büyük uluslararası şirketlerin ülkeye girişini kolaylaştırma, tedarik kaynaklarını çeşitlendirme ve iç piyasada rekabeti artırma amacıyla yapıldı.

Bu çerçevede yabancıların mülkiyet sahibi olmasına ilişkin kısıtlamalar, uluslararası borsalarda işlem gören veya denetlenmiş mali tablolarla belgelenen yıllık geliri 500 milyon Ürdün dinarını (yaklaşık 705 milyon ABD doları) aşan büyük perakende şirketleriyle ilgili olarak gevşetildi.

Sanayi ekipmanları, inşaat malzemeleri ile mühendislik ve inşaat makinelerinin toptan ticaretinde de yabancı mülkiyet kısıtlamaları hafifletildi.

Ulaştırma sektöründeki değişiklikler ise karayolu yük taşımacılığı hizmetlerini, karayoluyla uluslararası yolcu taşımacılığını ve denizyoluyla yolcu ve yük taşımacılığını kapsıyor.

Hükümet, yapılan değişikliklerle, yabancı sermaye ve uzmanlığının ülkeye çekilmesinin, hizmet kalitesinin iyileştirilmesinin ve Ürdün'ün bölgesel ve uluslararası ticaret ağlarıyla entegrasyonunun güçlendirilmesinin beklendiğini belirtti.