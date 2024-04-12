Ürdünlüler, Gazze Şeridi ve Filistin direnişine destek için gösteri düzenledi

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Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde, 6 aydır İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Filistin direnişine destek olmak amacıyla gösteri düzenledi.

Ürdün'deki Direnişi Destekleme Ulusal Forumu'nun çağrısıyla cuma namazından sonra Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan Ürdünlüler, Nahil Meydanı'na kadar yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan göstericiler, "İntikam intikam, ey Kudüs Seriyyeleri ey Kassam" ve "7 Ekim yeni bir zaferdir" şeklinde Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Göstericiler, Ürdün hükümetinden, Amman ile Tel Aviv yönetimleri arasında 1994'te imzalanan Vadi Araba Barış Anlaşması'nı iptal etmesi talebinde bulundu.

Ürdünlüler, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği "ABD, yılanın başıdır" ve "Amman'dan sesini yükselt, ABD terörün anasıdır" gibi sloganlar atarak kınadı.

Göstericiler ayrıca "Allah'tan korkun ey Araplar", "Ancak Gazze'nin ve kahraman direnişinin zaferiyle seviniriz" ve "Direnişin zaferi bayramımızdır" yazılı dövizler taşıdı.

"Gazze halkı bizi affetsin"

Göstericilerden Fatıma Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze halkı bizi affetsin, biz elinden bu gösterilerden ve dua etmekten başka bir şey gelmeyen insanlarız." dedi.

Bir diğer gösterici Hala Ömer de İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliamları reddetmek için gösteriye katıldığını belirterek, ülkesinin İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması'nı iptal etmesi, Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinin kapatılması ve Gazze'nin yardımlarla desteklenmesi talebinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 634 Filistinli öldürüldü, 76 bin 214 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.