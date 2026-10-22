Üreme hücresi ticareti operasyonunda 44 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Üreme hücresi ticareti operasyonunda 44 zanlı adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda yakalanan 44 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı "üreme hücresi" ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 44 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ihbar üzerine yürüttükleri çalışmada, bir doktorun kadınları, yumurtalarının alınması için Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirlemişti.

Kadınların yumurtalarını, tanesini 60 ila 80 avro arasında alan organizatörlerin, bunları tüp bebek merkezine 100 avro civarında sattıklarını tespit eden ekipler, bu sayede yaklaşık 2 milyon avroluk bir para trafiğinin oluştuğunu ortaya çıkarmıştı.

Ekipler, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin toplam 811 kez KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a gittiğini belirlemişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Devam eden çalışmalarda 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA
Anadolu Adliyesiİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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