Üretici vatandaşlara seslendi: Gelin tarladan 8 liraya alın - Son Dakika
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Üretici vatandaşlara seslendi: Gelin tarladan 8 liraya alın

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Elazığ'da 3 bin dönüm alana domates eken Erhan Arıkboğan, pazarda fiyatların 25 ile 30 lira arasında olduğunu belirterek vatandaşlara seslenerek, 'Gelin tarladan 8 liraya alın' dedi. Arıkboğan, ihracatın yanı sıra tarlasını Elazığlı vatandaşlara da açıyor. Domates fiyatlarının pazarda 25 ile 30 lira arasında değiştiğini dile getiren Arıkboğan, vatandaşlara seslenerek, 'Gelin elinizle tarlada toplayın, 8 liraya alın' diye konuştu.

17.07.2024 12:56
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3 bin dönüme domates eken üretici vatandaşlara seslendi: "Gelin tarladan 8 liraya alın"

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 bin dönüm alana domates eken Erhan Arıkboğan hasada başladı. Pazarda fiyatların 25 ile 30 lira arasında olduğunu dile getiren Arıkboğan, vatandaşlara seslenerek, "Gelin tarladan 8 liraya alın" dedi.

Elazığ'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 3 bin dönüm alana domates eken Erhan Arıkboğan hasada başladı. Yüzlerce işçiyle hasat yapan Arıkboğan, tonlarca domatesi yurtiçi ve dışına göndererek ekonomiye can veriyor. Arıkboğan, ihracatın yanı sıra tarlasını Elazığlı vatandaşlara da açıyor. Domates fiyatlarının pazarda 25 ile 30 lira arasında değiştiğini dile getiren Arıkboğan, vatandaşlara seslenerek, "Gelin elinizle tarlada toplayın, 8 liraya alın" diye konuştu.

Durumdan haberdar olan bazı vatandaşlar, hasadın ilk gününde giderek tarladan elleriyle domates topladı.

"Gelsinler burada ucuza ev, kendileri toplayıp gitsinler"

Üretici Erhan Arıkboğan, "İlk hasadımıza başladık. 3 bin dönümde domates ektik. İlk hasadımızı da iki gün içinde çıkaracağız. Görüldüğü üzere aileler buraya gelebiliyor. Kendileri topluyorlar. Manavdan veya başka yerden pahalı alacaklarına gelip burada tarladan alsınlar. Manavda domatesin kilosunu 25 liraya alıyorlar. Buraya gelip kendi elleriyle 8-9 liraya alabilirler. 200 liraya 4-5 kilogram domates alacaklarına, gelip o parayla 2-3 kasa domates alabilirler. Bizim amacımız, milletimize ve ülkemize faydalı olmak. Burada 30'a yakın aile var. Hasada başladığımızda 700, bazen de 900 kişi burada çalışıyor. Elazığ halkı fırsatçılara bakmasın. Gelsinler burada ucuza ev, kendileri toplayıp gitsinler. 8 liraya domates almak varken, neden 30-40 liraya alıyorlar. Bizim iki sıkıntımız var. Biri içme suyu" şeklinde konuştu.

"Domatesin kilosu 30 liraydı, biz burada kilosunu 8 liraya aldık"

Tarlaya gelerek domates alan Aydın Karaduman, "Şehirden buraya geldik. Kentte domatesin kilosu 30 liraydı, biz burada kilosunu 8 liraya aldık. Evimizin ihtiyacını karşılamak için topladık. Domatesler hem organik hem de lezzetli. Herkesin gelmesini de tavsiye ederim. Tarla sahibi de müsaade ediyor, gelip rahat bir şekilde domates toplayabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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