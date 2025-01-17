Ürgüp Belediye Başkanı'ndan Sendika İddialarına Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürgüp Belediye Başkanı'ndan Sendika İddialarına Cevap

Ali Ertuğrul Bul, işçilere sendika baskısı iddialarını reddetti ve doğru bilgi kaynağı önerdi.

17.01.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, belediyede çalışan işçilere sendika değiştirmeleri için baskı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bul, yaptığı yazılı açıklamada, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Nevşehir ziyaretinde yaptığı "Belediye başkanımızın baskı ve tehditle işçilerin zorla sendika değiştirme girişimini şiddetle kınıyoruz." yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Arslan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, işçinin ve emekçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Bul, şunları kaydetti:

"Tarafımıza yapılan mesnetsiz ve soyut iddialarla ilgili Sayın Arslan'a kurumlarla ilgili açıklama yapmadan önce doğru bilgi kaynağı bulmasını ve belgeye dayalı bilgi vermesini öneriyorum. Sendika konusunda baskı yapıldığı iddia edilen belediyemizde, adı geçen sendikaya aktif üye olan 43 işçimiz de tüm işçilerimiz gibi görevlerini huzur içinde yerine getirmeye devam etmektedir. İşçilerin özgür iradeleriyle sendika değiştirme haklarını kullanmaları demokratik bir haktır."

Kaynak: AA

Ali Ertuğrul Bul, Yerel Haberler, Mahmut Arslan, Politika, Sendika, Güncel, Ürgüp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürgüp Belediye Başkanı'ndan Sendika İddialarına Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:00:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ürgüp Belediye Başkanı'ndan Sendika İddialarına Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.