Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, yasa dışı çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde usulsüz çakar lamba kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çeşitli noktalarda bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı tespit etti.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 276 bin 344 lira ceza uygulandı.
Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, otomobil de 30 gün trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Ürgüp'te Çakar Lamba Cezası: 276 Bin Lira! - Son Dakika
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