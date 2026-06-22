Kaza, saat 10.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde meydana geldi. S.Ş. idaresindeki 50 EAY 850 plakalı otomobil ile A.A.'nın kullandığı 28 ADG 867 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ürgüp'te Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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