Ürgüp'te Turizm Fotoğrafçısının Ekipmanları Kargo Tuzağıyla Çalındı - Son Dakika
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Ürgüp'te Turizm Fotoğrafçısının Ekipmanları Kargo Tuzağıyla Çalındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde turizm fotoğrafçısı Caner Yalçın'ın fotoğraf makinesi ve ekipmanları, bir dolandırıcının kargo tuzağıyla çalındı. Yalçın, internet üzerinden satış yapmak amacıyla ürünü İstanbul'daki bir tanıdığına gönderdi. Ancak dolandırıcı, kargo görevlisi gibi davranarak teslimat kodunu alıp ekipmanları çaldı. Yalçın, olayı polise bildirdi ve 65 bin lira değerindeki ekipmanlarını geri almak için mücadele ediyor.

20.06.2024 16:41
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir turizm fotoğrafçısının fotoğraf makinesi ve ekipmanları "kargo tuzağıyla" dolandırıldı.

İlçede turistlere yönelik fotoğraf hizmeti sunan Caner Yalçın, fotoğraf makinesi ile ekipmanını satmak amacıyla bir internet sitesinde ilan verdi.

Fotoğraf makinesi, lens ve gimbalin görsellerini satışını yapacağı internet sitesine yükledikten sonra ürünü almak için Yalçın'ı arayan kişi, kendisini yazılımcı olarak tanıttı. Şüpheli, Yalçın'dan ürünleri inceleyebilmesi için İstanbul'da bir tanıdığına göndermesini rica etti.

Bunun üzerine Yalçın, İstanbul'daki bir arkadaşına ekipmanı kargo ile gönderdi. Şüpheli, Yalçın'dan irtibata geçmek için İstanbul'daki arkadaşının telefon numarasını aldı.

Daha sonra kargoyu teslim alacak kişiyi arayan zanlı, kargo görevlisi olduğunu, teslimat için telefona gelen kodu söylemesini istedi.

Şüpheli aldığı kodla kargo şubesine giderek fotoğraf makinesi ve ekipmanlarını alıp ortadan kayboldu.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunan Caner Yalçın, AA muhabirine, kendisini arayan kişi ile görüşmesinin ardından aralarında güven sağlandığına inandığını ancak yanıldığını birkaç gün sonra fark ettiğini belirtti.

Daha önce de ürün satışı yaptığını ancak böyle bir şeyin ilk kez başına geldiğini anlatan Caner Y, şunları kaydetti:

"Alıcı gibi birisi aradı. Kardeşine fotoğraf makinesi almak istediğini söyledi. Sohbet ederek güven sağladı. İstanbul'da ikamet ettiğini, ürünü görüp alabileceğini, orada bir tanıdığım olup olmadığını sordu. Paketi İstanbul'daki bir arkadaşıma gönderdim. Kargoladığımda kargo ücretini göndereceğini söyledi ve gönderdi. Kargoladığımda paketin fotoğrafını kendisine gönderdim. Paket üzerinde takip numarası vardı oradan bakarak kargoyu takip etmiş. Kargo istanbul'a ulaştığında arkadaşımı kargo görevlisi gibi arayıp teslimat kodunu istiyor. Arkadaşım teslim kodunu verdikten sonra gidip firmanın şubesinden paketi almış. Ürün set halinde olduğu için piyasa değeri 70 bin liraydı pazarlıkla 65 bin liraya anlaşmıştık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürgüp'te Turizm Fotoğrafçısının Ekipmanları Kargo Tuzağıyla Çalındı - Son Dakika

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