Ürgüp'teki Cinayet 10 Yıl Sonra Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ürgüp'teki Cinayet 10 Yıl Sonra Aydınlatıldı

18.05.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2016'da öldürülen Teryaki çiftinin cinayet zanlısı torunları, psikolojik çöküntü nedeniyle yakalandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 2016'da öldürülen çiftin cinayet zanlısının, olayın ardından psikolojik çöküntü yaşaması, geceleri kabuslar görerek sıçrayarak uyanması ve çevresinde tedirgin davranışlar sergilemesi sonucu kendisini ele verdiği belirtildi.

Mazı köyünde 5 Ocak 2016'da İbrahim (74) ve Fatma (79) Teryaki çiftinin öldürüldüğü olayın aydınlatılmasıyla ilgili Nevşehir Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çiftin tek katlı bahçeli evlerinde av tüfeğiyle vurularak hayatlarını kaybetmesi sonrası yürütülen incelemede, ikamete gelerek ilk müdahalede bulunan torunları E.T'nin montunun kolunda barut izine rastlanmasından dolayı tutuklandığı hatırlatıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen E.T'nin 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra delil yetersizliğinden beraat ettiği anımsatılan açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatları doğrultusunda, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 yıl sonra cinayetin yeniden incelemeye alındığı belirtildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi başta olmak üzere görev alan jandarma ekipleri tarafından olayın geçmiş tüm detaylarının yeniden incelenip, tanık ifadelerinin güncellendiği, teknik ve fiziki takip çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ailenin fiziki ve teknik yakın takibe alındığı bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda çiftin torunu olan şüpheli Ö.T'nin olay sonrası psikolojik olarak çöküntü yaşadığı, geceleri kabuslar görerek sıçrayarak uyandığı ve çevresinde tedirgin davranışlar sergilediğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan bilgiler doğrultusunda Ö.T. ve görüştüğü herkes yakın takibe alınmış, şahıs teknik ve fiziki olarak gözetim altında tutulmuştur. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Ö.T'nin, irtibat kurduğu şahıslarla yapılan görüşmeler, elde edilen yeni deliller ve teknik çalışmalar sonucunda cinayet olayının faili olduğu tespit edilmiştir. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Ö.T, N.T, F.T, R.Ç, E.P, M.G. ve S.T. gözaltına alınmıştır. 16 Mayıs 2026'da Cumhuriyet Başsavcısının bizzat katılımıyla şüphelilerin çapraz sorgulamalarında Ö.T. ile annesi N.T, cinayeti aile içi husumet nedeniyle gerçekleştirdiklerini itiraf etmişlerdir. Şüpheliler ifadelerinde, cinayeti Ö.T'nin gerçekleştirdiğini, N.T'nin olaya tanıklık ettiğini, olay sonrası Ö.T. ile hareket ederek olay yerinde detaylı temizlik yaparak delil ve izleri yok ettiklerini itiraf etmişlerdir. İtirafların ardından şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırılmış, olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğinin Ö.T. tarafından Kızılırmak'a atıldığı itiraf edilmiştir. Olayın faillerinden N.T. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla (ev hapsi) serbest bırakılmış, Ö.T. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ürgüp Mazı köyünde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin öldürüldüğü olayın Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesinin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındığını, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayetlerin 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürgüp'teki Cinayet 10 Yıl Sonra Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Okan Buruk’tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
20:02
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 21:19:04. #7.13#
SON DAKİKA: Ürgüp'teki Cinayet 10 Yıl Sonra Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.