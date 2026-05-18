Ürgüp'teki Cinayet 10 Yıl Sonra Aydınlatıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 2016'da öldürülen çiftin cinayet zanlısının, olayın ardından psikolojik çöküntü yaşaması, geceleri kabuslar görerek sıçrayarak uyanması ve çevresinde tedirgin davranışlar sergilemesi sonucu kendisini ele verdiği belirtildi.

Mazı köyünde 5 Ocak 2016'da İbrahim (74) ve Fatma (79) Teryaki çiftinin öldürüldüğü olayın aydınlatılmasıyla ilgili Nevşehir Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çiftin tek katlı bahçeli evlerinde av tüfeğiyle vurularak hayatlarını kaybetmesi sonrası yürütülen incelemede, ikamete gelerek ilk müdahalede bulunan torunları E.T'nin montunun kolunda barut izine rastlanmasından dolayı tutuklandığı hatırlatıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen E.T'nin 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra delil yetersizliğinden beraat ettiği anımsatılan açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatları doğrultusunda, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 yıl sonra cinayetin yeniden incelemeye alındığı belirtildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi başta olmak üzere görev alan jandarma ekipleri tarafından olayın geçmiş tüm detaylarının yeniden incelenip, tanık ifadelerinin güncellendiği, teknik ve fiziki takip çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ailenin fiziki ve teknik yakın takibe alındığı bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda çiftin torunu olan şüpheli Ö.T'nin olay sonrası psikolojik olarak çöküntü yaşadığı, geceleri kabuslar görerek sıçrayarak uyandığı ve çevresinde tedirgin davranışlar sergilediğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan bilgiler doğrultusunda Ö.T. ve görüştüğü herkes yakın takibe alınmış, şahıs teknik ve fiziki olarak gözetim altında tutulmuştur. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Ö.T'nin, irtibat kurduğu şahıslarla yapılan görüşmeler, elde edilen yeni deliller ve teknik çalışmalar sonucunda cinayet olayının faili olduğu tespit edilmiştir. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Ö.T, N.T, F.T, R.Ç, E.P, M.G. ve S.T. gözaltına alınmıştır. 16 Mayıs 2026'da Cumhuriyet Başsavcısının bizzat katılımıyla şüphelilerin çapraz sorgulamalarında Ö.T. ile annesi N.T, cinayeti aile içi husumet nedeniyle gerçekleştirdiklerini itiraf etmişlerdir. Şüpheliler ifadelerinde, cinayeti Ö.T'nin gerçekleştirdiğini, N.T'nin olaya tanıklık ettiğini, olay sonrası Ö.T. ile hareket ederek olay yerinde detaylı temizlik yaparak delil ve izleri yok ettiklerini itiraf etmişlerdir. İtirafların ardından şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırılmış, olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğinin Ö.T. tarafından Kızılırmak'a atıldığı itiraf edilmiştir. Olayın faillerinden N.T. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla (ev hapsi) serbest bırakılmış, Ö.T. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ürgüp Mazı köyünde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin öldürüldüğü olayın Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesinin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındığını, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayetlerin 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldığını açıklamıştı.